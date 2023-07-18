Экс-министр культуры Крыма получила 10 лет колонии по делу о взятке

Замоскворецкий суд Москвы 18 июля приговорил бывшую главу Минкультуры Крыма Веру (Арину) Новосельскую к 10 годам колонии за получение взятки в размере 25 млн рублей при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд признал виновной Новосельскую по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ей наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — зачитала приговор судья Ирина Зорина.

Суд назначил ей также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 128 млн рублей, лишил звания заслуженного работника культуры РФ и запретил занимать должности в органах власти в сфере образования сроком на 15 лет.

Как установлено судом, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Суд арестовал ее в ноябре 2021 года. На имущество чиновницы и членов ее семьи был наложен арест.

С 2007 по 2012 год Новосельская была помощником народного депутата Верховной рады Украины Елены Нетецкой. Позже она стала заместителем министра культуры Автономной Республики Крым, а после — художественным руководителем-директором Крымского академического театра кукол. После воссоединения Крыма с Россией Новосельская стала главой Министерства культуры республики. 22 ноября 2021 года уволена в связи с утратой доверия.