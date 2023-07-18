Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановили

Для легковых автомобилей в ночь на 18 июля открыли движение по одной полосе Крымского моста в реверсивном режиме.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань – Керчь», — цитирует ТАСС телеграм-сообщение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Мост подготовили к запуску в кратчайшие сроки. «Провели предварительную диагностику конструкций пролетных строений, которая подтвердила, что их состояние позволяет запустить движение», — уточнил М.Хуснуллин.

Движение по мосту осуществляется в реверсивном режиме в колонне от 40 до 50 легковых автомобилей в сопровождении экипажа ДПС.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа.