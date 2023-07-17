Зарегистрированы три кандидата на допвыборы депутата в Терновский МО

На сегодняшний день регистрацию прошел Александр Феоктистов от партии «Единая Россия», Людмила Суханова — от партии «Справедливая Россия — Патриоты за правду» и Юрий Строев от партии ЛДПР.

В пресс-службе ЛДПР сообщили, что их кандидат Ю.Строев — житель Терновки. Он окончил Симферопольское медучилище и работал на «скорой помощи» в Бахчисарае. Затем три года служил на Балтийском флоте, а после службы вернулся в медицину. В настоящее время работает машинистом насосной станции на Водоканале.

Кандидат от «Единой России» А.Феоктистов — пенсионер МВД. Он 14 лет работал в Терновке. В партии рассказали, что его хорошо знают сельчане и он отлично знаком с проблемами округа.

Л.Суханова (кандидат от Справедливой Россия — Патриоты за правду) — член союза театральных деятелей России. Работает художественным руководителем Севастопольского народного театра кукол «Саквояж».

Кроме того, известно, что документы в избирком о выдвижении кандидатом в депутаты представила Катитджа Трапезникова от партии КПРФ.

Решение о дополнительных выборах депутата Совета Терновского муниципального округа третьего созыва было принято 14 июня. Связано это с досрочным прекращением полномочий депутата и глав МО Владимира Прокопенко, который в конце прошлого года отправился на государственную службу в Запорожскую область.

Семь политических партий имеют право выдвигать кандидатов без сбора подписей. Самовыдвиженцам необходимо собрать минимум 10 (максимум 14) подписей в поддержку своего выдвижения. Голосование будет проходить на избирательном участке в селе Терновка с применением комплекса обработки избирательных бюллетеней. Право голоса имеют 491 жителей муниципального округа.

Весь пакет документов для регистрации кандидаты должны предоставить до 29 июля.