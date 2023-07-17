Возбуждено уголовное дело о теракте на Крымском мосту

По факту повреждения Крымского моста Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.205 УК РФ — террористический акт.

По данным следствия, в ночь на 17 июля в результате террористического акта, совершенного спецслужбами Украины, была повреждена одна из секций Крымского моста. Погибли двое гражданских лиц — мужчина и женщина, ехавшие на легковом автомобиле по мосту, их несовершеннолетняя дочь получила ранения.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы. Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований, причастные к организации и исполнению этого преступления.

В Национальном антитеррористическом комитете уточнили, атака на Крымский мост была осуществлена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами в 3.05.

Доложили Президенту

Президент России Владимир Путин принял доклады вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, руководителя ФСБ Александра Бортникова, главы Минтранса Виталия Савельева и губернатора Крыма Сергея Аксенова о последствиях атаки на Крымский мост, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин принял доклады вице-премьера Хуснуллина, руководителя ФСБ Бортникова, министра транспорта Савельева и губернатора Крыма Аксенова о последствиях террористической атаки на Крымский мост», — сказал представитель Кремля.

Президент России дал поручения оказать помощь людям и организовать ремонтные работы. Доклады о ситуации В.Путин ждет после 19.00.