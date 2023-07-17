В ЧП Крымском мосту есть жертвы

О двух погибших и раненом в происшествии на мосту через Керченский пролив утром 17 июля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Сегодня утро у нас всех началось с информации о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Крымском мосту. Мы все увидели с вами на видео в интернете пострадавший легковой автомобиль с белгородскими номерами», — сообщил губернатор.

По его информации в машине было трое человек. Родители погибли. Дочь-подросток получила ранения средней тяжести. Она в больнице в Краснодарском крае.

«В последние дни мы отправляли наших детей в Крымские лагеря, я хочу доложить всем родителям: дети сейчас находятся уже на территории лагерей, их жизни ничего не угрожает», — заверил В.Гладков.

Официальной информации о том, что именно произошло около трех часов утра в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту — пока нет. Власти Крыма сообщили «о чрезвычайном происшествии в районе 145 опоры». Минтранс РФ — о повреждении дорожного полотна пролетов. Движение по мосту остановлено. Не работает и переправа через пролив.

Следком Крыма сообщил о специально созданной группе из числа наиболее опытных следователей по расследованию особо важных дел и следователей-криминалистов для проведения следственных действий в связи с происшествием на Крымском мосту.