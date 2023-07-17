Таврическая лестница может быть утрачена

В комментариях в аккаунте Информационного центра СК России жители города сообщили о ненадлежащем проведении работ по реставрации объекта культурного наследия — Таврической лестницы на улице Большой Морской. Строители полностью разрушили ступени и перила архитектурного памятника. Есть опасение, что первоначальный облик лестницы и ее аутентичность будут утрачены.

Данная ситуация была озвучена в СМИ, но следком для проведения проверки оснований не нашел.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить по озвученной в публичном пространстве ситуации, а также причинах отсутствия оснований для организации процессуальной проверки.