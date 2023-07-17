Школе №39 присвоили имя Марии Байды

Как сообщил и.о.директора департамента образования Максим Кривонос, о присвоении школе имени М.Байды совместно ходатайствовали педагогический совет школы №39, родительский комитет и учащиеся.

— Мария Карповна Байда стала примером мужества и отваги для подрастающего поколения. Она приняла участие в обороне Севастополя, 7 июня 1942 года во время очередного штурма Севастополя рота разведчиков, в составе которой воевала М.Байда, держала оборону в районе Мекензиевых гор. Она проявила себя, как смелый, порой даже сверхотчаянный боец. Когда в автомате заканчивались патроны, она бесстрашно переходила через бруствер, возвращалась с трофейными гранатами и продолжала бой. Во время одной из таких вылазок неподалеку от нее разорвалась немецкая граната. Контуженная и раненная в голову, она потеряла сознание, а когда пришла в себя, увидела, что немцы прорвали оборону правее позиций разведчиков и зашли к ним в тыл. Из всей роты в живых остался командир и полтора десятка бойцов. Мария Карповна приняла решение атаковать, в схватке с врагом она из автомата уничтожила 15 немецких солдат и одного офицера. Четверых солдата она убила прикладом, отбила у немцев командира и восемь бойцов, захватила пулемет и автомат. Прекрасно зная схему расположение мин, она вывела всех бойцов, включая раненых, в наш тыл. Указом Президиума Верховного совета СССР М.Байда была удостоена звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали Золотая звезда. С 1976 года М.Байда является почетным гражданином Севастополя, — зачитал М.Кривонос сведения из наградного листа героической девушки.

Звание Героя Советского Союза М.Байде присвоили 20 июня 1942 года, а 21 июня газета «Красная звезда» рассказала о ее подвиге.