Поручено выяснить, куда упали осколки беспилотников

Губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании в правительстве Севастополя распорядился собрать полную информацию о местах падения осколков беспилотников, атаковавших город в ночь на воскресенье, 16 июля.

По его словам, в соцсетях имеется противоречивая информация о местах падения осколков: где-то на крышу упало, где-то трава загорелась...

— Совершенно очевидно, что последствия атаки привели к тому, что осколки должны были куда-то упасть, оперативная служба, в основном, полиция и МЧС по необходимости выезжали, соответствующая информация прошла по внутренним сводкам. Тем не менее нам важно, чтобы даже любая детализированная информация обобщалась, и мы о ней сообщали севастопольцам, — обратился глава города к подчиненным, призывая их к открытости информации во избежание попыток спекуляции и стремления подать ее, как «какие-то значимые вещи».

По его словам, предстоит выяснить вместе собственниками размер причиненного ущерба на ул.Героев Сталинграда, 22, куда уже выезжали полиция и МЧС.

— Коллеги окажут необходимую помощь, — пообещал губернатор, обратившись к своему заместителю Евгению Горлову.

Также следует определиться с нанесенным ущербом некому медицинскому центру, который также упоминается в соцсетях.

— Надо разобраться по поводу повреждений. Если они есть, если есть ущерб, нанесенный гражданам, разобраться, связаться с собственниками и выяснить, нужна ли какая-то помощь, — продолжил ставить задачи М.Развожаев.

Он также обратился к коллегам из МВД с просьбой дублировать в службу «112» всю поступающую им информацию, для аналитической работы с ней.

Другие дроны?

Утром 17 июля в ряде телеграм-каналов появилось сообщение, что Севастополь накануне трижды атаковали беспилотники.

«Первая атака произошла около 10 часов утра 16 июля. БПЛА самолетного типа ударил по зданию на проспекте Героев Сталинграда, где располагаются клиника Medical On Group, диализный центр «Нефромед» и гостиничный комплекс «Атлантика». В результате беспилотник сдетонировал на крыше здания, образовав в ней дыру размером примерно в 30 сантиметров, и выбив окна. Кроме того над Севастополем заметили и второй БПЛА. Однако военные сумели его сбить на пустыре у Монастырского шоссе, после чего там вспыхнула сухая трава — пламя охватило 80 квадратных метров. Уже в час дня произошла третья атака. Беспилотник, направлявшийся к Балаклавской ТЭС, сбили в районе Сапун-горы — дрон упал примерно в 600 метрах от станции. По итогу трёх атак никто не пострадал», — говорится в сообщении телеграм-канала Baza.

Заметим, что диализный центр «Нефромед» находится на ул.Руднева. Медицинский центр Medical On Group расположен в центре Севастополя на ул.Одесской, 16. А вот адрес гостиничного комплекса «Атлантика» действительно пр.Героев Сталинграда, 22.

Очевидно, что это сообщение о беспилотниках не связано с ночными атаками морских и воздушных дронов, о которых губернатор сообщил утром 16 июля.