Поезда пошли через Крымский мост

Поезд Симферополь — Москва отправился со станции Керчь по мосту через Керченский пролив утром 17 июля с пятичасовой задержкой.

Движение железнодорожного транспорта через Крымский мост после ЧП возобновлено, первый поезд из Симферополя в Москвы отправился со станции в Керчи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

«Первый поезд № 178 Симферополь — Москва отправился со станции Керчь», — сказал собеседник агентства.

Отставание от графика у поезда более пяти часов.

По состоянию на 8.51 задерживаются несколько поездов в Крым:

— поезд №396 «Волгоград – Симферополь» — задержка более 5 часов;

— поезд №174 «Москва – Евпатория» — задержка более 5 часов;

— поезд № 99 «Ростов – Симферополь» — задержка около 4 часов;

— поезд №177«Москва – Симферополь» — задержка около 5 часов;

— поезд №028 «Москва – Симферополь» — задержка около 4 часов;

— поезд №179 «СПб – Евпатория» — задержка около 2 часов.

Также на пять часов задерживается поезд №92 «Севастополь – Москва», который следовал из Крыма.

Новое ЧП на Крымском мосту

Ранним утром 17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Повреждено полотно проезжей автомобильной части. Погибла семейная пара из Белгородской области, проезжавшая во время взрыва по мосту. Их дочь с множественными ранениями доставлена в больницу.

Проезд по мосту перекрыт. Автомобилистам предложено воспользоваться дорогой на материк через новые территории. Паромная переправа через пролив также остановлена.

Официальной информации о причинах ЧП пока нет.