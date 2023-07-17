Пассажиров автобусов перевезут через пролив электричками

Из-за остановки движения по автомобильной части Крымского моста принято несколько решений по транспортной доступности полуострова.

Автобусное движение со стороны Крыма осуществляется до станции «Южная» в Керчи. Затем пассажиров электропоездами перевозят в Темрюк. Там — пересадка в автобусы и отправка до пункта назначения.

Легковые автомобили накапливаются в Керчи в аэропорту "Багерово", где выдают посадочные талоны на паром. Водителям настойчиво предлагают не ждать в очереди, а воспользоваться дорогой по новым территориям.

Весь грузовой транспорт идет из Крыма на материк по альтернативному маршруту, через Джанкой и Армянск.