Пассажирам автобусов нужно дойти до парома

К середине дня 17 июля появилось сообщение, как будет осуществляться автобусное сообщение между Крымом и Кубанью, пока не починят Крымский мост.

Утвержден порядок проезда через Керченскую паромную переправу для пассажиров, путешествующих на рейсовых автобусах. Сами автобусы перевозить не будут. Пассажирам предстоит пешком проследовать на паром, который доставит их на противоположный берег. Оттуда, также на автобусах, можно добраться до пункта назначения.

Утром, пока не заработал паром, сообщалось, что пассажиров автобусов на противоположный берег Керченского пролива перевезут по железной дороге.