Паром с автомобилями отправился из Керчи в Тамань

Первый после теракта на Крымском мосту паром «Лаврентий» с автомобилями отправился из Керчи в Тамань, сообщил в понедельник, 17 июля, гендиректор «Крымские морские порты» Николай Зеленкевич.

«Ночью мы не работали по ряду причин, сейчас работа началась. В первый рейс [паром] «Лаврентий» пошел, [на нем переправляются] 29 транспортных средств и 90 пассажиров. Паромное сообщение осуществляется по короткому плечу, перевозка транспорта и пассажиров — бесплатно, есть усиление по досмотровым операциям», — цитирует ТАСС Н.Зеленкевича.

На пароме отправлены грузовые автомобили, которые находились в чистой зоне. В настоящее время накопилось некоторое количество транспорта, но работа налажена и ведется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что паромная переправа, остановленная накануне, возобновляет работу. Благодаря ей Керченский пролив смогут преодолеть легковые автомобили, пока перекрыт Крымский мост. Однако со стороны Керчи попасть на паром можно только по талонам.

В ночь на понедельник, 17 июля, два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В результате взрыва погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно моста.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые — только через новые регионы.