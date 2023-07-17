Опоры целые, возможен реверс

Атака на мост — это очередной террористический акт киевского режима, бессмысленный с военной точки зрения. Об этом заявил президент РОссии Владимир Путин на совещании по Крымскому мосту вечером 17 июля.

Движение легковых автомобилей по мосту планируется возобновить в реверсивном режиме уже этой ночью, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании. А полностью устранят последствия теракта к ноябрю.

ТАСС собрал основные заявления участников совещания.

Минобороны готовит ответ

Путин назвал случившееся «очередным террористическим актом киевского режима». «Это преступление бессмысленное, с военной точки зрения не имеющее никакого значения, поскольку Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок», — отметил он. «И жестокое, поскольку пострадали, погибли ни в чем не повинные гражданские лица», — добавил президент.

Президент поручил руководству Белгородской области и федеральным властям «оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке», родители которой погибли в результате теракта, а также ее родственникам, и взять этот вопрос на контроль». А ФСБ, СК РФ и ряду других ведомств поручено «детально разобраться в случившемся».

«Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения», — подчеркнул глава государства.

Опоры не повреждены

«Одно пролетное строение автомобильной части по направлению в Тамань разрушено полностью, не подлежит восстановлению», — сообщил Хуснуллин. «Еще один пролет со второй стороны в направлении Керчи поврежден, произошло осевое смещение на 70-80 см, но в целом он находится на опоре», — доложил вице-премьер.

Обследование опор водолазами показало, что эти конструкции не повреждены. Путин отметил, что «это хорошая новость», и добавил: «Если вообще здесь можно говорить о каких-то хороших новостях».

Сейчас идут работы по укреплению уцелевшего пролета на атакованном участке моста. «Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном режиме пропускать легковые машины», — отметил Хуснуллин. По его расчетам, к часу ночи у специалистов уже будет информация, которая позволит возобновить движение.

По словам вице-премьера, двустороннее движение по одной стороне планируется восстановить к 15 сентября, движение по второй стороне — к 1 ноября.

При этом железнодородная часть моста работает в штатном режиме. Как сказал Хуснуллин, «один путь имеет незначительные повреждения, не влияющие на движение поездов».

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно.