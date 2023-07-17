На пунктах выезда из Крыма пробок нет

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщает, что все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Сбои и приостановка работы не допущены.

Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова по сухопутному коридору.

Для создания наиболее комфортных условий для пересечения границы, пограничники рекомендуют гражданам следующие пути следования:

— для пешеходов — пункты пропуска «Армянск» и «Джанкой»;

— для легкового транспорта — пункт пропуска «Джанкой», как альтернативный — «Армянск»;

— для грузовых транспортных средств — пункт пропуска «Перекоп», как альтернативный — «Армянск».

Пограничное управление просит граждан, планирующих воспользоваться пунктами пропуска, убедиться в наличии действительных документов удостоверяющих личность.

«С учетом высокой температуры окружающего воздуха рекомендуем иметь при себе необходимый запас питьевой воды», — говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.