На пунктах выезда из Крыма пробок нет
Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым сообщает, что все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Сбои и приостановка работы не допущены.
Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова по сухопутному коридору.
Для создания наиболее комфортных условий для пересечения границы, пограничники рекомендуют гражданам следующие пути следования:
— для пешеходов — пункты пропуска «Армянск» и «Джанкой»;
— для легкового транспорта — пункт пропуска «Джанкой», как альтернативный — «Армянск»;
— для грузовых транспортных средств — пункт пропуска «Перекоп», как альтернативный — «Армянск».
Пограничное управление просит граждан, планирующих воспользоваться пунктами пропуска, убедиться в наличии действительных документов удостоверяющих личность.
«С учетом высокой температуры окружающего воздуха рекомендуем иметь при себе необходимый запас питьевой воды», — говорится в сообщении пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.