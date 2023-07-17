На погашение долгов перед банком Севастопольскому винзаводу выделили субсидию

Распоряжением правительства Севастополя дано согласие по заключению мирового соглашения в рамках исполнения решения суда по иску Акционерного общества Акционерный банк «Россия» к Севастопольскому винзаводу. Речь идет о взыскании задолженности по ранее заключенным договорам.

Согласно распоряжению, погашение задолженности будет осуществлено за счет средств субсидии, которая позволит погасить задолженность перед банком.

— Даем субсидию СВЗ на то, чтобы погасить кредит, который был взят в свое время в банке «Россия» для перекредитования другого кредита и т. д., что позволит предприятию очиститься от долгов и на этом этапе попробовать развиваться самостоятельно и уже полноценно, — прокомментировал принятие документа губернатор Михаил Развожаев.