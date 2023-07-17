Как уехать с полуострова по альтернативному маршруту

Проезд по связывающему Крым с материком коридору по новым территориям будет круглосуточным.

В связи с повреждением дорожного полотна автомобильное движение по Крымскому мосту временно приостановлено. Автомобильное сообщение с Крымским полуостровом сохраняется по альтернативному сухопутному маршруту по новым регионам.

Как сообщили в Министерстве транспорта Республики Крым, движение через пункты пропуска «Перекоп», «Армянск» и «Джанкой» для грузового и легкового транспорта осуществляется в штатном режиме, очередей нет. Водителям и пассажирам легкого транспорта для проезда по альтернативному маршруту при себе необходимо иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении для детей и документы на автомобиль (техпаспорт).

Протяженность маршрута от КПП Джанкой до КПП Ростовской области около 400 км. Весь маршрут можно проехать за 5-6 часов, считают в министерстве. Состояние дороги — новый асфальт. Легковые автомобили движутся самостоятельно, грузовые автомобили могут ехать в составе колонн.

На маршруте есть АЗС, на многих можно рассчитаться картой МИР, но лучше иметь с собой наличные деньги.

Работают гостиницы и кафе в п.Кирилловка, Мелитополе, Бердянске, Мариуполе.

Работают все материковые сотовые операторы. Иногда необходимо выбрать сеть вручную в настройках телефона.

Путешественникам рекомендовано скачать оффлайн дорожные карты, так как мобильный интернет на новых территориях есть не всегда.

На маршруте расположены блокпосты военных и полиции для проверки паспортов и документов на автомобиль, а также содержимого багажа по требованию. Просьба водителям соблюдать рекомендации данных служб. Документы для предъявления лучше приготовить заранее.

Уступайте дорогу военным автомобилям и колоннам!

«Проезд по сухопутному коридору будет круглосуточным — комендантский час временно не действует, при этом меры безопасности усилены», — сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Власти Херсонской области также отменили комендантский час на участке сухопутного коридора в Крым для возможности круглосуточного проезда, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо.