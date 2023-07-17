Движение по Крымскому мосту остановлено

Из-за чрезвычайного происшествия в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края остановлено движение по мосту через Керченский пролив.

Информацию об этом разместил у себя в телеграм-канале ранним утром 17 июля глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Работают правоохранительные органы и все ответственные службы. Проговорил с министром транспорта Российской Федерации Виталием Геннадьевичем Савельевым, принимаются меры для восстановления ситуации. Поддерживаем связь с коллегами из Краснодарского края. На место выехал заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Игорь Николаевич Михайличенко», — написал С.Аксенов.

Характер происшествия он не уточнил. Официальной информации о пострадавших нет.

Учитывая сложившуюся ситуацию, автомобилистов просят воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы. Пункты пропуска Армянск, Джанкой, Перекоп работают в обычном режиме.

В настоящее время работа паромной переправы через Керченский пролив временно приостановлена. Также сообщается о приостановке железнодорожного движения по мосту.

Повреждено полотно моста

В Минтрансе России сообщили, что со стороны Крыма имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах, которые не повреждены.

Обследование состояния моста продолжается.

В очереди со стороны Тамани на 0.00 17 июля находилось 960 транспортных средств. Время ожидания около трех часов. Со стороны Керчи пробки не было.