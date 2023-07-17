Дефицита топлива и продовольствия в Севастополе не предвидится

Все объекты жизнеобеспечения города после совершенных терактов работают в Севастополе в штатном режиме, в том числе топливно-энергетический комплекс. Об этом было заявлено 17 июля на аппаратном совещании в правительстве города.

По словам заместителя губернатора Евгения Горлова, были задержки с вагонами, которые доставляют топливо, но сейчас все работает в штатном режиме. Топливом и бензином город обеспечен в полном объеме, на утвержденные регламентом периоды.

На вопрос губернатора Михаила Развожаева он уточнил, что регламентный период составляет месяц.

— Сейчас на заправках есть сбои, но и в обычные дни они тоже бывают. Есть небольшие участки — сейчас уже подъезжают бензовозы, которые заполнять систему и все будет работать в штатном режиме. Каких-то рисков, связанных с топливно-энергический проблемой в городе нет, — отчитался Е.Горлов.

Из доклада директора департамента сельского хозяйства, рынков и лицензирования Наталии Скорюковой следует, что товарный запас на потребительском рынке Севастополя также достаточен. Работа предприятий осуществляется в штатном режиме, изменений цен и ажиотажного всплеска, а также потребительской активности и дефицита товаров на потребительские товары не зафиксированы.

Запасы базовых продуктов соответствуют штатному режиму: сахар — 21 день, растительные масла — 35 дней, консервы рыбные — 89 дней, консервы мясные — 79 дней.

— Такой запас стабилен, основной способ доставки сухопутным путем как был, так и остается, никаких срывов не произошло. С целью удовлетворения спроса населения мы увеличим количество товаров на полках производителей Севастополя и Крыма, — добавила Н.Скорюкова.

М.Развожаев отреагировал на доклад о полном отсутствии дефицита товаров обещанием, что что если кто-то захочет поспекулировать на теме продуктов, прокуратура готова принять соответствующие меры.