Отразили отаку беспилотников на Севастополь

Черноморский флот во взаимодействии с силами ПВО в ночь на 16 июля отразил массированную атаку вражеских беспилотников над морем и на внешнем рейде.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, два БПЛА сбито, пять — подавлено силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на подходе к бухте.

Атаки били отбиты в районе мыса Херсонес, мыса Манганари, в районе Севастопольской бухты и Балаклавы.

«Подчёркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в восемь утра.