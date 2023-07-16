ФК «Севастополь» свой первый матч в российском чемпионате выиграл

Матч 1-го тура LEON-Первенства России по футболу среди команд Второй лиги, «Дивизион Б», группа 1.1 прошел в воскресенье, 16 июля.

На своем стадионе ФК «Севастополь» принимал команду «СКА» из Ростова-на-Дону.

Счет на 11 минуте открыли гости. Но потом хозяева поля отыгрались. Игра завершилась убедительной победой севастопольцев — 3:1. Голы забили: Александр Смирнов (на 34-й минуте), Матвей Гуйганов (на 38-й) и Редван Османов (на 62-й).

Следующая игра у ФК «Севастополь» 23 июля с «Динамо-Ставрополь».