В России запретили менять пол

Законопроект о смене пола в Госдуме РФ единогласно принят в третьем окончательном чтении 14 июля. Исключение сделано только для детей с врожденными физическими аномалиями.

«Медицинским работникам запрещается осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола. Будет запрещен и прием медицинских препаратов в тех же целях», — говорится в сообщении пресс-службы Госдумы.

Также в законопроект внесена поправка, связанная с медицинским вмешательством формирования пола у детей. Решать этот вопрос в каждом случае будет врачебная комиссия федерального государственного учреждения здравоохранения. При этом перечень аномалий утвердят в правительстве РФ.

Авторами законопроекта стали почти 400 депутатов от всех фракций во главе с председателем ГД Вячеславом Володиным.

Согласно законопроекту, людям, которые уже сменили пол, запретят становиться опекунами и усыновителями. Также после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола. Такие справки выдаются тем, кто сделал операцию, но еще не поменял паспорт. Кроме того, смена пола одним из супругов станет основанием для аннулирования брака.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.