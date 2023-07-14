Установлены соцгарантии для строителей укреплений в приграничных районах

Семьям работников, которые возводят фортификационные сооружения на приграничных территориях РФ, будут выплачивать по 5 млн рублей в случае их гибели. При ранении таким гражданам будут выплачивать по 3 млн рублей.

Мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях. Это следует из опубликованного указа президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Решение распространяется как на сотрудников органов власти, так и на других граждан. Выплату в 5 млн рублей будут перечислять семьям тех, кто умер в течение года со дня ранения, полученного при возведении укреплений. Ее будут направлять супругам, родителям, детям и иждивенцам погибшего, а при их отсутствии — братьям и сестрам.

Если сначала такому гражданину было перечислено 3 млн рублей после ранения, то в случае смерти выплата его семье будет скорректирована на эту сумму.

Правительству РФ поручено в течение 30 дней определить источники финансирования, порядок назначения и проведения таких выплат, а также механизм, по которому будут устанавливать причинно-следственную связь между ранением и смертью. Указ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Ранее аналогичные выплаты были введены для военных, спасателей и добровольцев, находящихся в зоне специальной военной операции.