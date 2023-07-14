Сквер Петра и Павла разроют археологи

Благоустройство сквера перед Петропавловским собором не начнут, пока не будут проведены археологические изыскания для корректировки проекта.

Такая информация была озвучена 13 июля на заседании правительства Севастополя, с пояснением, что производимые там сейчас работы — это еще не благоустройство, а только этап проектирования.

Как сообщил и.о.заместителя губернатора Евгений Горлов, «археология» прежде не была включена в проект 2019 года, представленный общественности и активно раскритикованный. Фактически в первоначальном проекте все сводилось к замене покрытия и озеленению.

Теперь же речь идет о изысканиях, связанных с обеспечением сохранности собора, а также об археологических изысканиях на территории самого сквера.

Как пояснил Е.Горлов, для корректировки проекта необходимо провести археологические изыскания методом шурфирования. Только после этого будут проведены общественные обсуждения, по результатам которых можно будет приступать к благоустройству.

Обновленную концепцию с соответствующей детализацией также обещают представить членам архитектурно-художественного совета.

— Когда у нас появится раздел по сохранению собора, мы его посмотрим, перед этим даже какую-то публичную экспозицию сделаем. А после этого уже на архсовете надо определиться и приступать к доработке рабочей документации и к заключению контракта. Конечно, привести сквер в порядок нужно, но сделать надо это очень аккуратно, — прокомментировал сообщение своего зама губернатор Михаил Развожаев, заодно припомнив забор, выставленный вокруг сквера без пояснений о том общественности.

Ремонт сквера у собора Петра и Павла должны были выполнить еще в 2020 году, но потом перенесен на неопределенный срок.