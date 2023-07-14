Севастополю одобрили заявку на кредит для покупки автобусов
На заседании штаба Правительственной комиссии по региональному развитию были одобрены заявки 45 регионов России на обновление автобусного парка за счёт специальных казначейских кредитов.
В числе одобренных — заявка от Севастополя на 18 автобусов большого класса — от 60 до 90 мест.
Общая сумма специальных казначейских кредитов (СКК) для обновления автобусного парка России — 26,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
«Инструмент СКК запущен в текущем году в развитие программы инфраструктурных бюджетных кредитов. Это эффективный механизм обновления инфраструктуры в регионах и создания комфортных условий жизни граждан. Благодаря одобренным сегодня заявкам жители 45 регионов получат более 3 тысяч новых автобусов, которые улучшат транспортную доступность муниципалитетов», — отметил на заседании штаба вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий это направление.
Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов со своей стороны подчеркнул, что средства СКК позволят продолжить программу обновления общественного транспорта, начатую с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК).
«К настоящему времени по программе ИБК регионы России уже получили более 1080 транспортных средств, в том числе 442 автобуса. Всего до конца 2025 года планируется поставить порядка 650 автобусов, 400 троллейбусов, 280 трамваев, 470 вагонов метро и 36 составов Московских центральных диаметров. Средства специальных казначейских кредитов станут дополнительной возможностью для запуска новых маршрутов и создания комфортных условий передвижения граждан», — сказал руководитель Фонда развития территорий, выступающего оператором программы.