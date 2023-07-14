По два абитуриента на каждое целевое место

На каждое целевое место на медицинские специальности в Севастопольском государственном университете (СевГУ) претендуют два абитуриента.

В департамент здравоохранения подано 97 заявлений на заключение целевых договоров. Получается, что конкурс составляет два человека на место. Такая информация прозвучала 13 июля на заседании правительства Севастополя.

В ходе заседания обсуждался вопрос выделения гранта университету в форме субсидии на целевое обучение будущих студентов-медиков. Соглашение между департаментом здравоохранения и СевГУ решено заключить на весь период обучения.

Как сообщалось ранее, в рамках вступительной кампании предстоит отобрать 50 студентов-целевиков, которых будут готовить для последующей работы в медучреждениях Севастополя. Их обучение будет финансироваться департаментом здравоохранения все пять лет.