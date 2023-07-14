Геологи пытаются спасти берег в Херсонесе

Ученые МГУ, Института перспективных исследований СевГУ и историко-археологического заповедника «Херсонес Таврический» второй год подряд изучают геологическое состояние берега на территории древнего города, чтобы понять, как предотвратить его разрушение.

Исследования ученых выполняются в рамках государственной программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» по программе стратегического проекта «Цифровой двойник геосистемы приморской территории». Руководитель последнего — старший научный сотрудник СевГУ, кандидат физико-математических наук Владислав Евстигнеев, а одна из целей «Цифрового двойника геосистемы приморской территории» — создание тематических цифровых моделей местности Севастопольского региона, включая геологическую, культурную, гидрометеорологическую и т.д., для объективной оценки рисков природного и техногенного происхождения.

Над проектом работают разные коллективы. Исследования московской группы («Создание цифровой модели геодинамических обстановок и экологический мониторинг опасных геологических процессов Севастопольского региона») — часть общего проекта «Цифрового двойника геосистемы приморской территории». К работе привлечены также студенты и сотрудники Института перспективных исследований СевГУ.

Ученые поставили себе цель оценить строение херсонесского берега с точки зрения скорости разрушений, определения основных и не основных процессов, возможностей предотвращения разрушений и обеспечения безопасности берега.

— Территория заповедника характеризуется обрывистыми берегами (клифами) с волноприбойными нишами в нижней части, выработанными в достаточно податливых (мягких) отложениях, которые подчас небезопасны для посетителей. Наша задача – указать наиболее опасные места, уже имеющиеся водноприбойные ниши, подверженные вымываниям морем, — рассказал участник исследований доцент геологического факультета МГУ, кандидат геолого-минералогических наук Олег Крылов.

Кроме того, верхняя часть клифа подвержена процессам физического выветривания (формирования трещин выветривания, трещин отступания), запускающим склоновые процессы: осыпи, обвалы. Здесь также наблюдается и процесс карстования известняковых толщ, приводящий к формированию обвально-осыпных процессов и формированию провальных колодцев в прибровочной части клифа.

По словам профессора МГУ, доктора геолого-минералогических наук Наталии Лубниной, эти процессы идут довольно быстро, с каждым годом повышая опасность нахождения на отдельных участках береговой линии, тем более, выполняя там какие-то работы. Наиболее разрушительное воздействие оказывают зимние шторма.

Все дело — в блоках

Блоками ученые называют участки земной коры, разделенные разломами и состоящими из разных типов пород. Береговая линия также состоит из блоков. Чтобы было понятнее, О.Крылов поясняет, что сами блоки можно сравнить с клавишами музыкального инструмента, каждая из которых работает по-своему, подчиняясь совокупности природных процессов, понижая или, наоборот, повышая свой уровень. На Херсонесском берегу это выглядит наглядно — участок зоны пляжа понижен, на фоне относительно высоких берегов слева и справа от пляжа. Это и есть пример смещения геологических блоков, некоторые из которых отличает подвижность, а другие — стабильность.

— Дабы упредить опасность при выполнении инженерных работ, мы проводим геофизические исследования, иногда до 40 метров вглубь, смотрим, как на глубине происходит трассирование разломов и карстовых процессов, — пояснил О.Крылов.

По его словам, полученные результаты лягут в основу предложений и рекомендаций по берегоукреплению, а также при инженерно-геологических изысканиях, особенно на предпроектной стадии и при разработке мероприятий по недопущению аварий эксплуатируемых сооружений.

— Мы учитываем множество факторов, в том числе угол подхода волны, прогнозируемую степень разрушения берега и возможность гашения ее разрушительной энергии. Чтобы, допустим, участок берега выдерживал не 10-15 тонн на каждый квадратный метр, а 2-3 тонны, что будет препятствовать активному разрушению известняка, — продолжил О.Крылов.

Свою предварительную геологическую часть ученые планирую сделать уже к осени, после чего они готовы будут ее представить. Результаты исследований планируется опубликовать.