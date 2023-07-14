Более 700 автомобилей стоят в пробке на выезд из Крыма

Очередь на подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи выросла до 716 автомобилей, время ожидания составляет более двух часов.

При этом со стороны Краснодарского края очереди нет, сообщает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал «Главный мост», информирующий о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«[На] 16.00 со стороны Тамани затруднений нет. В очереди со стороны Керчи находится 716 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу, 14 июля, сообщалось, что по состоянию на 13.00 (мск) со стороны Керчи в очереди находились 395 машин, со стороны Тамани затруднений проезда не было.

По словам министра транспорта Крыма Николая Лукашенко, в настоящее время увеличено количество постов досмотра со стороны Крыма.

«В течение нескольких часов заторовые ситуации будут устранены. Со стороны Крыма организованы мероприятия по выдаче питьевой воды гражданам, находящимся в очереди. Установлены дополнительно биотуалеты», — написал Н.Лукашенко в своем телеграм-канале.

Многокилометровые пробки при въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях закрытого авиасообщения с полуостровом, а также проведения досмотра при въезде на мост, который проводится после теракта 8 октября 2022 года.

Самая протяженная очередь из машин была зафиксирована 3 июля утром, тогда длина пробки на Крымский мост со стороны Кубани, по данным оперштаба Краснодарского края, достигла 13 км.

Власти Крыма заявляли, что пиковая нагрузка на подъездах к мосту ожидается 16–17 июля.