Абитуриенты должны расставить приоритеты до 25 июля

В Севастопольском государственном университете напомнили о новых правилах приема. Теперь вместо согласия на зачисление нужно расставить специальности по приоритетам.

«С 2023 года заявления на бюджетные и на платные места подаются отдельно. В каждом заявлении о приеме теперь нужно проранжировать учебные программы: присвоить первый приоритет той, куда хочется поступить больше всего, второй — чуть меньше и так далее. Порядковые номера специальностей, расставленные абитуриентом, и называются приоритетами», — пояснили в СевГУ.

На самом деле, ничего сложного в этом нет. Например, абитуриент подал сразу заявления на физику, химию, журналистику и, допустим, информатику. Он еще не решил кем точно хочет стать, но все-таки склоняется больше к физике. Отметить первым номером нужно именно этот факультет. А вторым и третьим — специальности, которые нравятся чуть меньше. Если приемная комиссия увидит, что по первому приоритету абитуриент проходит, то его зачислят именно на физику. Если баллов не хватит, то он автоматически продолжает участвовать в конкурсе по второму приоритету — и так далее до окончания списка.

Поменять приоритеты можно только до окончания приема документов — до 25 июля для тех, кто поступает на бюджет по основному конкурсу. Сделать это можно в личном кабинете на сайте вуза, на Госуслугах или обратившись в приемную комиссию. А вот передумать после окончания приема документов уже не получится.

Из всех приоритетов, указанных абитуриентом, определяется наиболее высокий приоритет, по которому данный абитуриент проходит по конкурсу на зачисление. Это называется «высший приоритет».

Например, абитуриент подал заявление на пять направлений подготовки и проставил следующие приоритеты: «Юриспруденция» – 1, «Физика» – 2, «Журналистика» – 3, «Экономика» – 4, «Психология служебной деятельности» – 5.

По сумме баллов абитуриент проходит по конкурсу по трем направлениям подготовки: «Физике», «Экономика» и «Психология служебной деятельности».

Приоритет по «Физике» – 2, по «Экономике» – 4 и «Психологии служебной деятельности» – 5. Следовательно, высший приоритет определяется как «2», и абитуриент будет зачислен на «Физику». Главное не забыть вовремя предоставить в вуз оригинал аттестата.