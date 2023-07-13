Вновь открыли пещеру Ялтинскую

Пещера на плато Ай-Петри открыта для посещений после небольшого периода покоя. Для туристов там организована палеонтологическая экспозиция с окаменелостями юрского периода.

Попасть в пещеру можно, предварительно купив билет за 400 рублей, который продается либо в начале маршрута, либо у водопада «Учан-Су». За эту стоимость можно будет ознакомиться со всеми достопримечательностями заповедника. Также билет можно заказать на сайте «Заповедного Крыма». Стоит он 400 рублей, а для льготников — 200. Скидка полагается жителям Крыма с постоянной пропиской, всем пенсионерам и детям от 7 до 16 лет, сообщает сайт ФБГУ «Заповедный Крым».

Пещера Ялтинская была открыта в 1997 году. Ее глубина 90 метров. Через 10 лет в пещере проложили экскурсионный маршрут: очистили и благоустроили вход, устроили дорожки, сделали освещение.

В 2022 году в пещере была оборудована солнечная энергосистема с освещением в теплых тонах. По словам сотрудников заповедника, это позволяет сохранить естественную красоту пещеры. Кроме того, были отремонтированы перила и облагорожена входная группа.

Для посещения доступен один основной зал. На его своде можно увидеть «макароны» — изящные сталактиты небольшого размера, множество натеков в виде «медуз» и каменные цветы. Путь в нижний зал лежит через вертикальный 40-метровый колодец. Спуститься в него можно только со специальным снаряжением.