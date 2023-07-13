В России скоро появится третья национальная валюта — цифровой рубль

Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля. Он вступит в силу уже 1 августа 2023 года. Нововведение поможет обойти ограничения, связанные с санкциями.

Что такое цифровой рубль?

Цифровой рубль — третья форма российской национальной валюты в дополнение к уже существующим наличной и безналичной формам денег. Цифровой рубль — это уникальный электронный код. В этом его сходство с бумажными рублевыми купюрами, у каждой из которых есть серия и номер. Цифровой рубль будет эмитироваться Банком России. Именно ЦБ будет нести ответственность за сохранность цифровых рублей, открывать и хранить цифровые кошельки, исполнять поручения клиентов и разрешать конфликтные ситуации в течение 10 дней.

Для открытия кошелька с цифровыми рублями и проведения операций с ними юрлицам и физлицам потребуется пройти идентификацию через портал Госуслуг. Также потребуется электронная цифровая подпись (ЭЦП). По заверению регулятора, платформа цифрового рубля будет работать круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни, а все операции там будут проводиться в режиме реального времени.

Цифровой рубль будет использоваться исключительно как средство платежа, никаких кредитов или депозитов с его использованием не предусмотрено — только переводы. Для пополнения цифрового кошелька на него можно будет перевести безналичные рубли в соотношении один к одному через мобильное приложение банка.

Цифровой рубль не стоит путать с криптовалютой. У криптовалюты нет единой официальной организации, их выпускающих. У цифрового рубля — это Центробанк.

Сначала использование цифрового рубля пройдет в тестовом режиме. Участие в пилоте примет ряд банков, в том числе, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Газпромбанк, Росбанк, Промсвязьбанк.

Деньги без границ

«Различные крипто-валюты существуют уже, наверное, десяток лет в активном обороте. И мы понимаем те риски, которые с ними связаны. С одной стороны, это возможность быстро маневрировать деньгами, минуя все границы, с другой стороны, есть опасность проведения незаконных операций в обход существующей системы контроля, которая достаточно хорошо работает в банках. Поэтому, несмотря на то, что цифровая валюта и крипто-валюта — понятия близкие. ЦБ сдерживал внедрение этой системы. Сейчас механизмы контроля в значительной степени продуманы», — прокомментировал закон председатель постоянной комиссии заксобрания Севастополя по бюджету Вячеслав Аксенов.

По его словам, в связи с тем, что из-за санкций международные расчеты затруднены, внедрение цифровой валюты позволяет эти ограничения обойти. Парламентарий добавил, что работа над проектом закона шла кропотливая.

«Были позиции и «за», и «против», в том числе и в финансовом руководстве страны. Проект закона был в этом году подготовлен, и мы участвовали в отработке этого документа. Комиссия по бюджету поддерживала те замечания, которые имелись к законопроекту. Мы понимаем, что в нынешних условиях международные расчёты России жизненно важны, их надо проводить, а существующая система практически связывает нам руки. Поэтому этот закон важен, нужен и своевременен», — заявил депутат.

Впрочем, по мнению В.Аксенова, гражданам страны, при проведении обычных электронных расчетов, а не международных, нет надобности пользоваться цифровым рублем.