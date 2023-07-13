В Феодосии взорвался заминированный мопед

Вечером 12 июля во дворе дома по ул.Земская в Феодосии раздался взрыв. Ранены две женщины.

Следственный комитет расследует уголовное дело по факту покушения на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом.

Установлено, что 12 июля около 19 часов во дворе многоквартирного жилого дома по улице Земская, 18 сдетонировало неустановленное взрывное устройство, установленное на припаркованный мопед. В доме выбило окна. Осколочные ранения получили две проходившие мимо женщины в возрасте 61 и 85 лет. С травмами, не представляющими угрозы для жизни, они были госпитализированы в больницу.

На месте работает специально созданная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов, в том числе — управления по расследованию особо важных дел.

В рамках расследования уголовного дела назначен ряд экспертиз, проводятся дополнительные осмотры территории, устанавливается владелец автотранспортного средства, лица, причастные к данному преступлению, мотивы их действий. Следствием отрабатываются различные версии произошедшего, сообщили в Главным следственном управлении СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

В доме, где взорвался мопед, живет блогер и общественник Александр Талипов. В соцсетях он написал: «Так, друзья, спасибо за беспокойство, со мной всё нормально. Думаю завтра будет понятно, что и как, одна из версий покушение на меня. Я спокоен, никакими мопедами нас не запугать, мы на своей земле, наше дело правое, Победа будет Zа нами!»