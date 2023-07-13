Украли магазин у своей подруги

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор двум женщинам, которые мошенническим путем завладели магазином в центре города. Они воспользовались доверием своей знакомой.

В 2015 году собственница магазина попросила двух своих давних подруг подготовить 45 договоров дарения и продажи объектов недвижимости ее родственникам. Однако, воспользовавшись доверием потерпевшей, они дали ей на подпись два договора о дарении ряда помещений самим себе. Женщина подписала договоры не читая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Таким образом, 59-летняя и 51-летняя жительницы Севастополя похитили у своей приятельницы не только магазин в центре города, но и ряд нежилых помещений на ул.Генерала Петрова.

Суд назначил виновным наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также каждая осужденная обязана заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей.