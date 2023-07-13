Сыры и колбасы из Севастополя привезли на московский гастрофестиваль

Два севастопольских предприятия привезли свою продукцию на гастрономический фестиваль «Вкусы России», который проходит с 7 по 16 июля в Москве.

«На Манежной площади развернулась ярмарка региональных брендов на прилавках которых можно будет приобрести: алтайские сыры, астраханскую икру, белгородские колбасы, владимирские пряники, воронежские консервы, ивановский мармелад, кабардинские помидоры, калужскую пастилу, кольскую морошку и многое другое», – сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя.

Всего в фестивале принимают участие производители продуктов из 70 регионов страны. Город-герой на гастрофестивале представляют Севастопольская сыроварня и ООО «Колбасы «Сенат»». Республику Крым – четыре бренда: «Крымский сыр», «Крымский персик», «Крымские сладости», «Масло из виноградных косточек».

Гастрономический фестиваль «Вкусы России» проходит во второй раз. Задача мероприятия — показать все богатство продуктов России и особенности региональных блюд. Организаторы фестиваля: Минсельхоз России совместно с правительством Москвы.

Всего в рамках фестиваля в Москве работают 26 площадок в разных частях города – большинство расположены за пределами центра. Помимо гастрономической программы предусмотрены и познавательные, а также культурные мероприятия: разнообразные мастер-классы, спортивные состязания, выступления фолк-коллективов и народных ансамблей.