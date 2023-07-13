Познакомилась с насильником на сайте знакомств

Жительница Севастополя познакомилась с мужчиной в интернете, а он заманил ее на съемную квартиру, изнасиловал, а процесс снял на телефон. А потом долго шантажировал, преследовал и оклеветал.

По версии следствия, летом 2022 года на популярном сайте знакомств 37-летний мужчина познакомился с 36-летней жительницей Севастополя и договорился о свидании. Они встретились на остановке. Злоумышленник заманил в арендованную им квартиру, где в состоянии опьянения изнасиловал ее. Кроме того, мужчина записал происходящее на мобильный телефон. В дальнейшем, шантажируя потерпевшую распространением видеозаписи, мужчина вновь принудил ее вступить с ним в половую связь, а также совершил ее изнасилование, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Злоумышленник настаивал на продолжение общения. Женщина отказывалась. В сентябре 2022 года он порезал шины ее автомобиля, а потом еще и разместил в интернете объявления с ее фотографиями о якобы оказании услуг интимного характера.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу после обращения потерпевшей в полицию. Оказалось, что мужчина уже был судим в 2018 году за половые преступления. Расследование уголовного дела завершено. Прокуратура направила уголовное дело в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.