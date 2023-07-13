Попытались бесплатно поесть в ресторане

Компания из трех человек, поужинав в одном из ресторанов Севастополя на семь тысяч рублей, попыталась удалиться по-английски, не заплатив по счету. Одного из мужчин удалось задержать сотрудникам Росгвардии.

Двое мужчин и одна женщина заказали на ужин дорогостоящие блюда, а после окончания трапезы, один за другим стали покидать зал ресторана. Когда последний из участников застолья украдкой пробирался к выходу, его маневр заметила охрана заведения преградила путь беглецу. Мужчина ответил нецензурной бранью и угрозами. Охрана вызвала на подмогу патрульный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

Задержанный 42-летний мужчина сообщил росгвардейцам, что денег у него нет. В ресторан его пригласили друзья, они-то и должны платить по счету.

Мужчину, он оказался ранее судимым за убийство туристом с материка, передали полиции для дальнейшего разбирательства.