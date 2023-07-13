Поговорят об истории и культуре народов Крыма

Масштабный фестиваль национальных культур «Севэтнофест-2023» – Научно-практическая конференция «Севастополь: история и этнология» пройдет 14-16 июля в культурном выставочном центре Музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя.

Конференцию посвятили 240-летию основания Севастополя. Предполагается научный диалог на тему реализации Государственной национальной политики, истории Севастополя, вклада народов России в развитие страны.

Двухдневная программа включает выступление более 30 докладчиков, в числе которых доценты, доктора, кандидаты политологических, исторических, социальных наук. Среди докладов много посвященных темам истории Севастополя, военной истории, этнографии, истории религий народов Крыма, архитектуре.

Форум также включит фестиваль национальных культур «Народов много – страна одна», который пройдет 15 июля в экопарке «Лукоморье» с 16.00.до 20.00. Посетители смогут посетить выставки национально-культурных обществ Севастополя, стать зрителями фольклорного концерта. Принять участие в мастер-классах декоративно-прикладного творчества, в познавательных викторинах.