Освященную икону Федора Ушакова разместят в Центре Ф.Ф.Ушакова

Во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов 12 июля освятили икону Святого праведного воина Феодора Ушакова. Об этом сообщает пресс-служба Государственного музея обороны Севастополя.

Икона изготовлена по благословению митрополита Крымского и Симферопольского Лазаря и Благочинного Севастопольского церковного округа протоиерея Сергия Халюты, который провел чин освящения.

Икону предполагается разместить в Центре Ф.Ф.Ушакова, который создается по инициативе АНО ОПЦ «Севастопольская кают-компания» при поддержке регионального отделения РВИО.

Советник Музея обороны Севастополя Дмитрий Серов отметил значение личности адмирала Ф.Ушакова для Севастополя и Черноморского флота.

Он также рассказал «Севастопольской газете», что Центр Ф.Ф.Ушакова создается по адресу нахождения Севастопольской кают-компании на мысе Хрустальном, на набережной Перелешина,1.

Под музейную экспозицию выделена отдельная комната, там уже размещена копия мундира непобедимого адмирала ручной работы, со всеми наградами флотоводца.

Пока экспозиционная комната открыта исключительно для членов кают-компании, там еще не хватает мебели и некоторого оборудования.

Однако в ближайшем будущем музейную комнату Центра обещают торжественно открыть для всех желающих.