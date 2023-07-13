Научат танцевать даром

Севастопольский академический театр танца имени Вадима Елизарова приглашает всех желающих на бесплатные мастер-классы. Уроки будут проходить в Византийском дворике музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«Если вы всегда мечтали освоить новое хобби, обрести уверенность в себе, развить чувство ритма и способность двигаться под музыку, то время пришло! Преподаватели Севастопольского академического театра танца имени Вадима Елизарова проведут для всех желающих мастер-классы под открытым небом», — сообщил театр танца в социальной сети ВКонтакте.

Педагоги научат базовым элементам ча-ча-ча, аргентинского танго и венского вальса. Кроме того, участники мастер-классов узнают о развитии хореографического искусства.

Кстати, посетить мастер-классы можно только по билетам в музей-заповедник. Организаторы мероприятия напоминают, что для севастопольцев вход бесплатный. При предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации, уточнили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Уроки танцев под открытым небом:

— 13 июля, 18.00–19.30 – «Аргентинское танго»;

— 20 июля, 18.00–19.30 – «Венский вальс»;

— 28 июля, 16.00–17.00 – «Исторические танцы», торжественное завершение проекта.