Фокус крымских землетрясений – далеко от береговой линии

Землетрясений на Крымском полуострове не стоит очень бояться хотя бы потому, что их фокусы находятся далеко в море. Об этом «Севастопольской газете» рассказала профессор МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор геолого-минералогических наук Наталья Лубнина.

По ее информации, все землетрясения являются результатом столкновения тектонических плит.

Турецкое землетрясение февраля 2023 года произошло на стыке трех плит: Анатолийской, Аравийской и Африканской. Две последние двигались с разными скоростями на север, а Анатолийская – на запад. На уровне литосферы произошла глубинная разрядка, которая и привела к разрушительной реакции на поверхности. Образовался разлом, по линии которого и произошли все турецкие землетрясения.

Несколько последующих глубокофокусных землетрясений стали его отголосками.

По мнению ученой, каких-то катастрофических последствий для Крыма вероятные землетрясения не принесут, произошедший в июне подземный толчок в Крыму – это совсем другая история.

Сейчас фокусы землетрясения находятся далеко в море, а опасность может быть связана с формированием большой волны, которая при перемещении к берегу неизбежно потеряет первоначальную балльность и разрушающую магнитуду.

– Сила волны – это то, что может принести разрушения, – считает Н.Лубнина.

По ее словам, похожая ситуация наблюдалась 26 июня 1927 года в районе Ялты. То землетрясение (в сентябре было еще одно), не вызвало каких-либо серьезных разрушений, зато породило крупные волны, которые стали причиной гибели кораблей и сноса прибрежных построек.

По мнению, Н.Лубниной, в настоящее время никто не сможет определенно назвать год, день и час предстоящего землетрясения. Но надо понимать, что движение тектонических плит происходит постоянно, и Черное море – не исключение.

Севастополь по-прежнему остается сейсмически опасной зоной, не случайно при строительстве закладывается сейсмичность в 9 баллов.

Правда, в отличие от строителей, геологи склонны завышать уровень опасности.