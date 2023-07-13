Дополнительный поезд в Крым запустят 30 июля

Начата продажа билетов на новый поезд, который будет курсировать между Москвой и Керчью с 30 июля до конца лета.

«Гранд сервис экспресс» запускает еще один дополнительный поезд из Москвы в Крым. Он будет ходить до Керчи. Продажа билетов будет открыта сегодня. В первый рейс поезд № 483/484 отправится со станции Керчь – Южная Новый Парк 30 июля. <...> В первый рейс с Киевского вокзала Москвы поезд отправится 1 августа», — говорится в сообщении фирмы-перевозчика «Гранд сервис экспресс».

Компания зафиксирует стоимость проезда. Цена билета в купейный вагон составит около 7,3 тысяч рублей на верхнем месте, 8,1 тысяч рублей на нижнем месте. Стоимость билета в плацкартном вагоне — около 4,6 тысяч рублей.

Поезд будет курсировать ежедневно — из Керчи до 31 августа (кроме 4, 8 и 28 августа), из Москвы — до 2 сентября (кроме 2, 6 и 26 августа).

Крупные города по пути следования: Тула, Липецк, Воронеж, Ростов-на-Дону. В составе поезда будет курсировать восемь плацкартных и четыре купейных вагона (за исключением 31 июля — в эту дату поезд будет сформирован преимущественно из плацкартных вагонов).

Аэропорт Симферополя не принимает рейсы с 24 февраля 2022 года, с начала специальной военной операции. Поэтому в Крым можно попасть только поездом или автотранспортом.