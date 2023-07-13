Домашний котам и собакам нельзя гулять без хозяев

Госдума РФ приняла закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь регионы сами смогут принимать решения, что делать с бродячими котами и собаками, но усыплять животных нельзя.

«В ходе обсуждения инициативы в Государственную Думу поступило около 25 тысяч обращений граждан. Многие предложения учтены и вошли в поправки ко второму чтению. Самое главное, профильный комитет рекомендовал отклонить внесенные в Думу инициативы, предлагающие эвтаназию безнадзорных животных. Такой формулировки в федеральном законодательстве нет и не будет», — сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента страны.

Один из важных пунктов в новом законе касается всех владельцев домашних питомцев. Теперь на законодательном уровне запрещено «свободное, неконтролируемое передвижение животного» по проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках. Впрочем, запрет на неконтролируемое передвижение распространяется теперь на все места, кроме «разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных».

В законодательстве остаются нормы о размещении бездомных животных в приютах, а также о системе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». Регионы могут продолжать эффективно применять эти методы.

Закон «Об ответственном обращении с животными» принимался сложно. Его обсуждение вызвало огромный общественный резонанс. В России неоднократно происходят случаи нападения бродячих собак на людей. Так, весной этого года в Оренбурге стая псов загрызла восьмилетнего мальчика. Но зоозащитники боялись, что бездомных животных будут отлавливать и усыплять. В итоге закон был принят с многочисленными поправками.