Зеленым пятном в Балаклаве займется полиция

Огромное пятно ярко-зеленого цвета в Балаклавской бухте могло образоваться из-за флуоресцентного красителя уранина. Кто вылил его в море, будет выяснять полиция.

Сотрудники Крымского отдела государственного надзора на море с участием ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция» провели выездное обследование указанного участка акватории после сообщения МЧС по Севастополю. Когда специалисты приехали, пятна кислотно-зеленого цвета уже не было. Тем не менее, были взяты пробы воды — превышения концентрации загрязняющих веществ в бухте не обнаружено, — сообщили в Черноморо-Азовском морском управлении Росприроднадзора на запрос «Севастопольской газеты».

Специалисты не смогли ответить на вопрос, почему образовалось пятно, но предположили, что это мог быть уранин — флуоресцентный краситель, который при взаимодействии с водой окрашивает ее в яркий кислотно- зеленый цвет. Уранин-А активно используется в самых разных отраслях промышленности. Данное вещество является абсолютно безвредным для человека и безопасным для природы.

Административное дело не возбудили, так как сделать это было возможно «исключительно по результатам контрольных (надзорных) мероприятий». Зато вся информация была передана в полицию для установления виновных лиц.

Информация об огромном ядовито-зеленом пятне, растекшемся у берегов Балаклавы в районе выхода канализационных стоков в море, начала распространяться в севастопольских пабликах в первой половине воскресенья, 18 июня. Заместитель губернатора Севастополя Евгений Горлов заявил, что незамедлительно на место происшествия выдвинулись специалисты природоохранной прокуратуры, Следственного комитета, Севприроднадзора, на объекте берутся необходимые лабораторные анализы.