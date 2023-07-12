Запустили в стратосферу спутник с плесенью

Севастопольские школьники запустили в стратосферу исследовательский спутник с образцами плесени. Это событие произошло во Владимире на финале всероссийской программы «Стратосферный спутник», куда пригласили и команду детского технопарка «Кванториум».

«Севастопольцы изучали влияние условий, приближенных к космическим, на жизнеспособность плесени рода Мукор. Во время полета команда получала данные с аппарата, а после возвращения на землю анализировала работу и презентовала результаты эксперимента», — сообщили в детском технопарке «Кванториум».

Мероприятие проходило с 1 по 9 июля. На него были приглашены только 10 команд со всей страны. В состав севастопольской команды Mors Stella вошли кванторианцы Кирилл Евдощук, Елизавета Васильева и Елизавета Майданюк. Помогали ребятам педагог технопарка Евгений Малыхин и руководитель центра «IT-куб. Гагарин» Евгения Арнакова. Финалисты создавали свои проекты на базе конструктора спутника формата Cubesat 1U — сами собирали и программировали аппараты.

На спутнике «Кванториума» был изображен герб Севастополя, а также логотипы детского технопарка и центра цифрового образования детей «IT-куб. Гагарин».

Программа «Стратосферный спутник» создана для школьников и студентов, которые мечтают о космосе. Она позволяет изучить конструкцию спутников и провести собственные исследования. Одна из целей — формирование нового поколения ученых и инженеров в области стратонавтики и космонавтики.