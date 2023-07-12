В Херсонесе смонтируют временный модульный храм

На время проведения ремонтно-реставрационных работ доступ прихожан в собор святого Владимира будет прекращен. Чтобы обеспечить проведение богослужений, руководство собора взяло на себя обязательство по установке быстровозводимого храма, говорится в в акте государственной историко-культурной экспертизы Севнаследия.

Временный храм — типовая сборная модульная конструкцич. В Крыму и Севастополе по аналогичной технологии уже возведены ряд храмов, например, храм во имя святых равноапостольных царей Константина и Елены в селе Орловка. При этом земляные работы проводиться не будут, так как монтаж временного храма будет производиться на металлический каркас. На грунт и плиточное покрытие планируется уложить слой геотекстиля.

Таким образом, о разрушении целостности культурного слоя Херсонеса не стоит беспокоиться. Наиболее близким памятником к месту запланированных монтажных работ является ОКН федерального значения «Собор святого Владимира». Однако работы по монтажу временной конструкции не смогут оказать негативного влияния на фасад собора, поскольку он будет закрыт строительными лесами, сообщает эксперт Юрий Зайцев.

Модульный храм будет сделан из стеновых панелей высотой 5,85 метров, а кровля — из сэндвич-панелей, которые закроют металопрофилем. Также запланирован монтаж куполов, крестов и других основных элементов культового сооружения. Так как модульная конструкция будет иметь внушительные габариты, она может перегородить некоторые виды и нарушить восприятие ландшафта. Впрочем, после реставрации собора, временный храм сразу же демонтируют.

Эксперт выдал положительное заключение на возведение временного храма, но сделал несколько рекомендаций. Например, использовать по возможности малотоннажную грузовую технику и не затягивать с демонтажем модульного строения после реконструкции собора.