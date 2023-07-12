После вмешательства прокуратуры детям купили лекарства

Севастопольская прокуратура помогла обеспечить 11 детей-инвалидов лекарствами. Юные пациенты не получали незарегистрированные в России «Вигабатрин» и «Эверолимус», хотя им были выписаны соответствующие льготные рецепты.

В прокуратура обратилась мама девочки, страдающей редким тяжелым заболеванием. В ходе проверки выяснилось, что еще 10 детей в Севастополе не были обеспечены этими препаратами. Директору департамента здравоохранения было внесено представление об устранении нарушений, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

После вмешательства надзорного ведомства, департамент провел закупки необходимых медикаментов. На данный момент дети получают необходимое лечение.