Обманул Минобороны на 11 миллионов рублей

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере поступило в Ленинский районный суд Севастополя. По версии следствия, директор ООО в период с октября 2018 года по октябрь 2019 года по фиктивным документам о качестве поставляемого товара, получил от Минобороны 11 млн 178 тысяч рублей, чем причинил ущерб на указанную сумму.

Деньгами директор распорядился по своему усмотрению.