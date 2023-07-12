Новый корабль принят в состав Черноморского флота

Новый малый ракетный корабль (МРК) «Циклон» проекта 22800, построенный на судостроительном заводе в Керчи, вошел в состав Военно-морского флота России.

«Сегодня в городе Керчь на судостроительном заводе им.Б.Е.Бутомы состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля «Циклон» и подъема на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», — сообщили ТАСС 12 июля в Минобороны РФ.

Для Керченского судостроительного завода «Циклон» — первый за последние 25 лет военный корабль, прошедший на предприятии полный цикл строительства, включая комплекс испытаний.

Согласно флотской традиции, адмирал Н.Евменов передал военно-морской флаг командиру корабля. Эта церемония стала своеобразной отправной точкой службы МРК «Циклон» и его экипажа. Приказом Главкома ВМФ корабль зачислен в состав Черноморского флота.

«Корабль усилит надводную составляющую Черноморского флота и будет эффективно выполнять задачи по своему предназначению в составе отрядов и группировок флота», — приводятся в сообщении слова адмирала Н.Евменова.

Малые ракетные корабли проекта 22800 «Каракурт» — российская серия многоцелевых ракетно-артиллерийских кораблей ближней морской зоны. Спроектированы центральным морским конструкторским бюро «Алмаз», имеют водоизмещение 800 тонн и вооружены ракетным комплексом «Калибр-НК».