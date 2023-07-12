Любовь к Африке: с первого взгляда и навсегда

Заведующий кафедрой СевГУ «Востоковедение и африканистика» Геннадий Косов рассказал об исследовательских экспедициях в Африку и о сотрудничестве университета с восточными странами.

Севастопольский государственный университет взял курс на Восток. В этом году вуз впервые наберет студентов на бакалавриат по направлению «Востоковедение и африканистика». Правда, бюджетных мест пока нет. В то же время осенью планируется очередная комплексная регионоведческая экспедиция на север Африки в город Карфаген.

— Интерес молодежи к Востоку повысился. Наверное, это связано с разворотом России на Восток вообще и Африку, в частности. В этом году мы впервые объявили прием на бакалавриат — абитуриенты уже приносят заявления. В магистратуре традиционно мы тоже закрываем все места. Восток — это перспективное направление. Сейчас университет плотно сотрудничает с Сирией. Были экспедиции в Судан и Египет. Кроме того, налажено взаимодействие с Университетом Ибн Тофаила в Морокко, — рассказал профессор Г.Косов.

Недавно в Институте общественных наук и международных отношений открылась фотовыставка «Африка глазами студентов и преподавателей». На ней представлены фотографии, сделанные сотрудниками и студентами СевГУ в ходе экспедиции.

Летние школы для студентов

— Родители, читая нам Корнея Чуковского, с детства учили, что «не ходите дети в Африку гулять». В Африке и гориллы, и крокодилы, и злой Бармалей, и муха цеце, и вирус Эбола, и проблемы с пресной водой. Но, кроме того, Африка — это 54 страны, великие пирамиды, гора Килиманджаро, водопад Виктория, древний город Карфаген, нагорье Бандиагара, где живут легендарные дагоны, баобаб Санлэнд в Лимпопо, быстроногие масаи и многое другое, — рассказал Г.Косов.

В прошлом году в рамках программы академического лидерства «Приоритет-2030» совместно с Институтом востоковедения РАН была организована регионоведческая исследовательская экспедиция в Египет. Отбор магистрантов в такие экспедиции всегда проходит на конкурсной основе. В этот раз обязательными требованиями были знание арабского языка и научный интерес, связанный с Африкой.

— Любовь к Африке — это любовь с первого взгляда и никак иначе. В нее нельзя влюбиться по принципу «стерпится — слюбится». Африка — это мои детские мечты, это романтика. Когда у меня появилась возможность поездить по миру, первые мои поездки были на Восток. Я покатался по Африке, объездил Ближний Восток: Эмираты, Иорданию, Израиль, Сирию, Ирак, Иран. Затем посетил Таиланд, Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Китай и только потом — европейские страны. Это были поездки, связанные как с туризмом, так и с научно-образовательной деятельностью, — говорит профессор.

В прошлом году преподаватели и магистранты из СевГУ отправились в Судан и Египет. Летнюю школу в Каире возглавил завкафедрой «Востоковедение и африканистика». По словам Г.Косова, Египет множеством неразрывных нитей связан с Севастополем и Крымом в истории, культуре и архитектуре. Магистранты практиковались в египетском диалекте арабского языка, который требует отдельного изучения.

Индустриальный Египет

— Меня поразила индустриализация самого Египта: это строящиеся автобаны и железные дороги. Это, конечно, сельское хозяйство, добыча нефти и газа. Египет производит впечатление новой индустриальной страны, он очень сильно меняется, — считает профессор.

Поездку студентам оплачивал СевГУ из средств госпрограммы «Приоритет-2030». Были организованы участие в раскопках в долине Гиза, регионоведческие экспедиции в Александрию и на берег Суэцкого залива. По словам преподавателей, восточные страны — целевые для университета. Сейчас перед вузом стоит задача построить с ними взаимодействие и воспитать новое поколение высококвалифицированных специалистов востоковедов и регионоведов.

— У нас в стране крайне мало готовят магистрантов с прицелом на Африку. Студентам СевГУ предоставляется уникальная возможность. Такие экспедиции — это практика на арабском языке, сбор материала под научные работы. Но это вовсе не развлекательные поездки: задача магистранта — через два года написать магистерскую диссертацию, — говорит заведующий кафедрой.

В Египте студенты общались с местным населением. Судя по фильму, который они сняли, взаимодействие проходило на хорошем уровне. По крайней мере, египтяне и севастопольцы друг друга понимали. Кстати, в университете арабский язык преподают несколько педагогов, и один из них — носитель языка. Через четыре года студенты при должном старании могут почти идеально на нем разговаривать. Севастопольская делегация посещала музеи, лекции по истории и культуре страны ведущих египетских ученых, работала в библиотеке, знакомилась с местной прессой и съездила в Саккар и Дахшур — места, где строились первые египетские пирамиды. Студентов, кстати, очень впечатлило местное движение: дорожные правила, казалось, не соблюдал никто.

— В Египте очень хорошее отношение к России, к россиянам, никакого негатива вообще не было. Местные жители говорили: «Россия — хорошо, мы с вами», «Путин — это хорошо». Студенчество наше пользовалось огромной популярностью, — рассказал Г.Косов.

По словам профессора, Египет многогранен. Севастопольцы увидели как европеизированный Каир, так и средневековый — с грунтовыми дорогами, по которым перемещаются навьюченные грузом ослы.

Африканские сувениры

— Главный сувенир из Африки — это эмоции. Там другой воздух, другие цвета и все разноцветное, разноголосое. С одной стороны — какофония, но эта какофония имеет свой смысл, выстраивается в структуру, которая превращается в уникальную симфонию цветов, звуков, запахов, вкусов, — говорит наш собеседник.

Студенты не зря съездили в Африку: они опубликовали по несколько научных статей на темы «Египет как новая индустриальная держава» и «Использование арабского языка в дипломатическом этикете» и, конечно, ощутимо повысили уровень знаний арабского языка.

Следующая исследовательская экспедиция в рамках «Летней школы» планируется уже осенью. Когда появится ясность с финансированием, для магистрантов объявят конкурс. Намечается поездка в Карфаген. Возможно, будут еще Судан и Стамбул — это уже зависит от политической обстановки.

В СевГУ обучают востоковедов высокого уровня

Как рассказали на кафедре «Востоковедение и африканистика», мегагранты и гранты, которые выигрывает университет, позволяют «прокачать образовательную систему». Так, недавно в рамках выигранного мегагранта в университете стала работать команда из МГУ, с которой идет сотрудничество по изучению наследия византийской империи. Севастопольские студенты получили возможность изучать греческий, древнегреческий и латинский языки. Раньше таких компетенций в университете не было.

— Это делается для того, чтобы воспитать новых востоковедов, регионоведов, новых международников, историков. У студентов есть возможность получить высокий уровень образования через экспедиции, через доступ к компетенциям МГУ и институтов РАН, — считает Г.Косов.