Каток на Генерала Мельника продолжили строить

Строительство Ледового дворца на пересечении улицы Генерала Мельника и Лабораторного шоссе возобновили после внесения изменений в проектную документацию, сообщил 12 июля «Севастопольской газете» и.о.заместителя губернатора Павел Иено.

– Стройка продолжается, рабочие уже приступили к фасадам, в скором времени начнут отливать колонны на самом катке, – сказал П.Иено.

При этом он припомнил нюансы, связанные с изменением проекта. которые и привели к остановке стройки. Но сейчас, по его словам, все согласовано, аванс выдан.

Готовность будущего дворца П.Иено оценил, соотнеся с нынешним состоянием здания бассейна в Загородной балке.

Он также отметил наличие проблем, связанные с необходимостью отливать зал Ледового дворца.

– Сейчас там поменяли субподрядчика, который должен начать монолитные бетонные работы — лить колонны и плиту, которая ляжет в основание ледовой арены, под технологическое оборудование. Думаю, что к осени мы уже увидим готовый фасад, – обнадежил чиновник.

Комплекс строится на участке почти в полгектара, при площади здания — 10,3 тысячи кв.м.

До этого срок сдачи объекта был перенесен с июля 2022-го на середину 2023 года, но в силу ряда обстоятельств и он оказался нереальным. О очередном сроке сдачи объекта речь пока не идет.