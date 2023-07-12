Пляжники рассказали, каким должен быть нормальный пляж

Разумеется, лучший пляж для настоящего севастопольца — дикий, не обремененный торговыми ларьками, кинотеатрами и прочими издержками цивилизации. Но не все способны часами добираться до заветного местечка на побережье по скалам и обрывам. А даже те, кто на это готов, иногда заводят детей, стареют или просто хотят окунуться по-быстрому перед работой... Поэтому даже они вынуждены иногда принимать солнечные и морские ванны на городских пляжах.

О том, каким должен быть современный пляж, что там должно быть и что фактически имеется, «Севастопольская газета» расспросила ранним июльским утром завсегдатаев пляжа «Солнечный».

На первое место в списке того, что должно отличать современный пляж, наши собеседники поставили общественный порядок — обеспечение безопасности пребывания.

Должно быть безопасно

На пляже «Солнечный» такое условие явно не выполняется.

— Я регулярно хожу на пляж «Солнечный», но сотрудников полиции там не наблюдаю. Зато ситуации, когда требуется их вмешательство, постоянно возникают, — рассказал один из наших экспертов.

Он начал с того, что над пляжем буквально нависает густой мат. Сквернословят и подростки, и взрослые, и матери с младенцами. Между тем законодательством РФ предусмотрена ответственность за нецензурную брань и публичные оскорбления в общественных местах. В случае, если бы на пляже находились блюстители порядка, такое антиобщественное поведение было бы пресечено, считают наши собеседники.

Сами отдыхающие не рискуют делать замечания матерщинникам и вынуждены терпеть употребление нецензурной лексики в общественном месте.

Еще одна не лучшая примета пляжа — хулиганские выходки, которые нередко позволяют себе люди в нетрезвом состоянии.

— Буквально на днях наблюдал отвратительную сцену, когда пьяный мужчина ворвался в женскую раздевалку, что, разумеется, стало причиной скандала. Повлиять на ситуацию никто из окружающих не решился.

Спасательная служба должна работать эффективно

Сейчас, по мнению наших собеседников, о спасслужбе этого не скажешь. Буйки, установленные на пляже «Солнечный», ограничивают зону допустимого плавания несколькими десятками метров, но отдыхающие частенько заплывают даже за мол, что находится далеко за зоной ограничения.

Кроме того, молодежь активно прыгает в воду с пирса, что категорически запрещено. Но кто же этому воспрепятствует?!

Ни в том, ни в другом случае спасатель на берегу не услышит криков о помощи.

— Необходимо раздвинуть зону контроля, увеличить количество спасателей, возможно, выставить на пирсе пост. Знаю, что оператор пляжа уже заявил, что пирс — это не его территория, что никак не решает проблемы и откровенно настораживает, — возмущается другая наша собеседница.

Живительная тень

Упоминая об этой проблеме, вспомним, что проект реконструкции пляжа «Солнечный», в том числе теневых навесов, в свое время выполнили в далеко не в южном городе Новгороде. Видимо, поэтому к защите от палящих солнечных лучей проектировщики отнеслись без должного понимания. Странные перголы совсем тени не дают.

— Считаю, что оператору пляжа необходимо вменить в обязанности установку навесов, как минимум, на асфальтированной части пляжной территории. Там даже есть штатные места для этого. Сейчас же люди вынуждены сидеть на солнцепеке, что чревато тепловыми ударами, обмороками и т.д., — продолжил другой пляжный эксперт.

Не осталось без внимания крайне ограниченное количество бесплатных лежаков и просто скамеек. Порой люди вынуждены ютиться по трое-четверо на одной скамейке. Последнее также свидетельствует о крайне слабом администрировании пляжа.

Пляжный туалет за деньги?!

Этот факт пляжники назвали вопиющим: до такого, как говорится, не додумались нигде в мире. Как выяснилось, наши собеседники бывали и в Турции, Израиле, Италии и даже во Флориде.

По общему мнению, брать по 20 рублей за посещение отхожего места на пляже — антисанитарная затея! А если добавить, что ровно в 20.00 туалеты и вовсе закрываются, остается только предполагать, где и как люди решают проблемы подобного рода после заката...

Без собак

Собакам на пляже — не место. По крайней мере такое требование значится на входе на пляжную зону из парка им.Ахматовой. Но кто же за этим следит?

Сегодня парк превратился в место для активного их выгула с последующим купанием в море.

Что должно быть на пляже

По мнению наших собеседников, пляжу «Солнечный» остро не хватает камеры хранения, где можно было бы безопасно оставить ценные вещи.

— Пусть даже они будут платными! — согласны они.

Нужен стационарный и круглосуточно работающий туалет. Обязательно — нормальный душ, вода от которого не течет прямо в море, кран для мытья ног на выходе из песочной зоны, укомплектованный медпункт, спасательное плавсредство, чтобы зону купания мониторить не с берега, а с моря.

— Так было раньше: спасатели патрулировали зону купания и в случае заплыва за буйки отгоняли лихачей обратно, — вспоминают пляжные аксакалы.

Но самое главное, чего не хватает пляжу, — понимания, что это пляж. Туда приходят позагорать, искупаться, оздоровиться и получить удовольствие именно от такого отдыха.